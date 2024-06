Encaró a Petro y su vida se volvió una pesadilla: este joven ahora huye amenazado de muerte, “lo mataremos”

“Después ya todo fue más contundente. Me empezaron a enviar videos diciendo que me iban a mandar a asesinar. No pensé que fuera a pasar de las redes sociales, pero lamentablemente llegaron amenazas a mi residencia en El Socorro; fue un sujeto a darle pata y puño a la puerta a gritar que dónde estaba ese hp uribista y después me dejaron un panfleto donde mencionaban que tenía los días contados. La verdad no pensé vivir esto. Me cambió la vida de una manera impresionante”, dijo el joven de 19 años de edad.