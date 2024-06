William Molina revela por primera vez el regaño que le pegó Francia Márquez por “denigrar” a Petro; le dio la espalda y se fue

El joven precisó que esa interacción con la también ministra de la Igualdad fue presencial. Sin embargo, realmente fue muy poco lo que le pudo decir. “Yo iba pasando y ella me mencionó eso (...). Ella estaba en el atril del Teatro Colón y, cuando me acerco, ella me dice: ‘William, usted vino a denigrar del presidente. Eso no se hace, eso es una falta de respeto’. Así fueron sus palabras exactas”, narró.