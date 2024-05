Fico Gutiérrez confirma la identidad del excongresista que habría negociado la gerencia de Afinia por 8 millones de dólares

Gutiérrez confirmó que se trataría de William Ortega Rojas , un curtido político del municipio de Bello que alzó las banderas del partido Cambio Radical en el legislativo y ocupó una silla en la Asamblea departamental: “Ese fue el nombre que me mencionaron”, comentó en vivo el alcalde este lunes 6 de mayo.

“Él relata muchos hechos, lugares, horas, cómo se habría dado toda esa situación. Es mi deber ponerlo en conocimiento”, agregó Fico, quien reconoció que no se extraña por lo escuchado: “Aquí en Medellín no hay entidad que se salve, aquí es como si hubieran creado una organización sofisticada para la corrupción”.

“Estos no serían elementos nuevos. Según el testigo, habría firmado una declaración ante la Fiscalía, desde el 2022, entregando hechos concretos, chats de conversaciones con personas relacionadas, históricamente, con temas de corrupción en el país, como la corrupción de los Moreno Rojas”, dijo Gutiérrez.

Frente a todo esto, esta fue la respuesta que Daniel Quintero escribió en sus redes sociales: “Al alcalde Federico Gutiérrez no le importa la Alcaldía. Su plan es renunciar para lanzarse a la Presidencia. Sin embargo, tiene tres problemas: tendría que renunciar en menos de 10 meses, marzo del próximo año, y, por tanto, habría nuevas elecciones a la Alcaldía; si no está seguro de que uno de sus amigos puede ganar la Alcaldía, no podría renunciar; le está yendo muy mal en todos los indicadores: atracos, homicidios, empleo, basuras”.