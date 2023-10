“Hoy no tenemos parques, tenemos ‘marihuanódromos’”: Jaime Andrés Beltrán plantea espacios exclusivos para consumidores en Bucaramanga

“Me dijeron dos veces que no podía vivir”: Jaime Andrés Beltrán cuenta el milagro de su hija Alana y la razón por la que no apoya el aborto

Para empezar, Beltrán hizo énfasis en una de sus propuestas clave: el plan candado para Bucaramanga. En sus palabras, se trata de “una acción contundente, desde control migratorio hasta la construcción de un ‘Centro de Detención Transitorio para no Condenados’”.

Otra propuesta importante dentro de su proyecto implica la recuperación de los parques en la capital santandereana. “Hoy no tenemos parques, hoy tenemos ‘marihuanódromos’ en Bucaramanga ”, lamentó.

¿A dónde irán los consumidores de marihuana?

“La ciudad bonita ya no es tan bonita”

“No hemos tenido liderazgo, no hemos tenido a alguien que le duela la ciudad o que ame la ciudad (...). Bucaramanga está abandonada, la basura la botan donde quieren, nadie respeta un semáforo. Esa ciudad bonita que tú conoces ya no es tan bonita. Es una ciudad, literalmente, abandonada. Pues eso se va a acabar el primero de enero, cuando llegue Jaime Andrés Beltrán a ponerle orden a la ciudad”, concluyó el candidato en el espacio de Vicky en Semana.