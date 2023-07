“La ministra Irene Vélez es incompetente técnicamente, cada vez que hablaba metía las patas... ahora hay delitos”

Para el senador Mauricio Gómez Amín, una de las grandes falencias que tiene la ministra Irene Vélez no está relacionada con la manera en que se relaciona con los medios de comunicación -como lo había sugerido previamente el representante Duvalier Sánchez-. Por el contrario, sentenció que se trata de un tema más de fondo.

“No es que no sabe manejar medios. Es muy distinto no saber manejar a medios a tener el conocimiento técnico para enfrentar a los medios. La ministra es incompetente técnicamente. Y cuando uno es ministro, lo primero que uno tiene que hacer es estar en comunicación permanente con todos los medios, respondiendo preguntas (...). Creo que a ella le faltó conocimiento. Cada vez que hablaba metía las patas, echaba para adelante y para atrás, perjudicando la economía. En el país no se puede improvisar cuando se está en un cargo tan importante”, expresó el senador Gómez Amín.