“Petro solo sabe victimizarse, pero nada pasa en Palacio sin que él lo sepa”: Pacho Santos sobre declaraciones de Olmedo López en Corte Suprema

Santos afirma que las revelaciones de Olmedo López evidencian un claro concierto para delinquir; además, recordó que nada pasa en Palacio sin que el presidente sepa. Por ello, no puede ser posible que ahora Gustavo Petro se victimice diciendo que está siendo afectado por corrupción que desconoce.

“ El descaro del presidente Petro no tiene nombre , esto es una organización criminal”, agregó.

Así las cosas, Francisco Santos fue enfático en indicar que en este momento es importante ejercer una presión cuidada hacia la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, pues la ciudadanía “debe tener claro que no se puede dejar que esto pase sin una acción clara y contundente por parte de la justicia”.

Santos sostiene que Gustavo Petro no es un demócrata y afirmó que “es un dictador populista que no cree en la separación de poderes y lo que no le sirve lo quita”.