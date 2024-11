¿Qué hacer con tanta impunidad?

Dijo, además, que la Fiscalía está sirviendo de “trampolín político” para los funcionarios que la encabezan: “ al fiscal no le interesa hacer investigaciones exhaustivas, le interesa hacer escándalo público, shows mediáticos ”, dijo del Río, quien manifestó que hay una falta de investigaciones precisas y, por eso, salen impunes personas implicadas en escándalos como los de Saludcoop (refiriéndose a Carlos Palacino) o la familia Ambuila, en Buenaventura, acusada de favorecer a grupos criminales y de narcotráfico aprovechando su puesto de trabajo en las aduanas.

“La Fiscalía ha montado un aparato para perseguir gente inocente y tapar la criminalidad de los poderosos que han tenido alguna incidencia sobre la institución”, añadió. Hizo referencia al caso que el abogado conoce de buena mano, el del Ñeñe Hernández donde, en audios revelados por Semana Noticias, “se ufanaba de sus grandes vínculos con la Fiscalía”.

Según del Río, se trata de un problema estructural que no se arregla aumentando las penas “porque eso es populismo punitivo; usar el derecho penal para conseguir réditos electorales”, agregó.

Aseguró que el Congreso reacciona “de forma equivocada” al problema de impunidad. “Aumentar las penas no elimina el delito. Lo que debemos hacer es darle certeza a la ciudadanía sobre los castigos: el del raponero, el del homicidio y no estar aumentando penas estableciendo que ahora la cadena perpetua es la solución a todos nuestros problemas”. Dijo, además que el Código Penal colombiano tiene “suficiente castigo” para delitos graves, teniendo en cuenta que un homicida puede pagar hasta 60 años de cárcel y que promover la cadena perpetua se contradice con la finalidad de la pena intramural que es la resocialización. “Necesitamos sensatez en la política criminal”, enfatizó.



A su juicio, se debe darle prioridad a la investigación de la "ñeñepolítica", pero una investigación "sensata". "Primero, porque me interesa personalmente, y segundo, porque al país también le interesa saber qué pasó, si hubo un fraude electoral. Porque presuntamente, el único beneficiario según esas investigaciones es el presidente Duque y el expresidente Uribe, con quien tenía relaciones cercanas el Ñeñe Hernández. Prioridad investigar la ñeñepolítica tanto en la Fiscalía, como en la Corte y la Comisión de Acusación, una investigación sensata". Concluyó que dicha investigación debe ser "coherente" la cual, debe ir "hasta lo más profundo de la investigación, sin favorecimientos y que se establezcan las responsabilidades, cáigale a quien le caiga".

El caso de Santos "duerme el sueño de los justos": Ferro

Por su parte, el congresista Ricardo Ferro, quien perteneció a la Comisión de Acusación, aseguró que “es muy triste que cuando uno trata de hacer investigación se encuentre con una cantidad de leguleyadas”. Manifestó que eso fue lo que sucedió cuando él puso la lupa sobre el caso de las campañas del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Ferro dijo que Santos, en lugar defenderse con pruebas, se dedicó a sacarlo a él de la investigación y luego de su salida, dicho proceso “duerme el sueño de los justos”.