¿Qué significa emitir dinero, como propone Petro?: Juan Camilo Restrepo alerta en qué consisten “esos malsanos deseos”

“La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República ”, dijo el presidente Petro a través de su cuenta en X, quien había propuesto en su momento que el Banco de la República imprima billetes.

El exministro de Hacienda dijo que la idea de Petro es un “exabrupto en todo sentido”, recalcando que no cree que exista la posibilidad de que el Banco de la República acepte dicha propuesta, dado que, desde su punto de vista, ello no sería conveniente para la economía y la sociedad colombiana.

“El Banco de la República no va a aceptar que por un dictamen o una exhortación presidencial lo pongan a emitir para financiar el gasto público, que eso es lo que él ha propuesto (...) la función del Banco de la República no es la de financiar el presupuesto, si no la de velar por la estabilidad monetaria y por el control de la inflación”, agregó Retrepo en Vicky en Semana.