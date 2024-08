Petro propuso que el Banco de la República emita dinero con la excusa de reparar víctimas, pero lo frenaron en seco; “es una mala idea”

“No he hablado de emisión vía crédito al gobierno. No señor. He hablado de emisión pura y simple del banco de la República, como la que hace todos los años, pero que en vez de pasar como transferencia a los bancos pase como transferencia a las víctimas. Si se quiere y para no producir una iliquidez bancaria, la transferencia de emision sería a las cuentas de ahorro de las victimas”, expresó Petro al detallar su propuesta.