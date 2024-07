¿Por qué es absurdo y hasta infame afirmar que el intento de magnicidio contra Donald Trump fue un “montaje”?

Luego, sentenció: “Decir que el tirador no tenía conocimiento en armas es un poco falso. Yo creo que sí tenía conocimiento en armas, sobre todo por su posicionamiento y cómo tomó el arma. Lo que alcance analizar es que fueron tres disparos, el que impactó en la oreja al expresidente, otro que le habría pegado en el pecho y un tercero que no se sabe dónde quedó”.

Castillo aprovechó el diálogo con este medio para recalcar finalmente que este atentado contra el exjefe de Estado norteamericano no fue ningún montaje, como muchas personas están diciendo en las diferentes redes sociales.

“Hay un sector político que está en el relato y no en el dato, que no está en el tema científico y en la investigación. Hay muchas teorías, pero a mí me sorprendió mucho algunas reacciones que se dieron en Colombia”, concluyó.