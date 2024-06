Tras escándalo de corrupción en la UNGRD, ¿deberían frenarse la reformas del Gobierno Petro?: congresistas responden

Olmedo López y Sneyder Pinilla acudieron a la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación y se ratificaron en las graves denuncias de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre ellas destacan las que salpican al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

En el espacio de Vicky en Semana, voces políticas analizaron lo que sucede en el Congreso, donde se tramitan las reformas promovidas por el gobierno Petro. A pesar del escándalo, los legisladores salpicados no se apartan de sus cargos.

Frente al grave escándalo, hay quienes coinciden en que los congresistas vinculados deberían apartarse mientras avanzan las investigaciones y no sesionar ni en el Senado ni en Cámara. No obstante, esto no se ha visto.