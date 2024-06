Petro condicionó reestructuración de la UNGRD hasta que pase toda la información del escándalo de corrupción a la justicia

La delicada denuncia que hace el funcionario incluye al Pacto Histórico, pues advirtió que no es un secreto para el país que Olmedo López llegó a la dirección de la UNGRD por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, y aunque López no estaba haciendo campaña, aparentemente sí apoyo a varios candidatos.

“Al parecer hubo una evidente utilización política de las capacidades de la unidad en las elecciones pasadas y ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña, no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y yo creo que esto nos lleva a pensar que aquí toda la clase política colombiana está inmiscuida en este escándalo, y cuando digo toda la clase política no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas”, alertó el funcionario.