Ejercicio para regular las emociones en medio de un proceso de duelo

En esta ocasión, el acompañante de duelos Jorge Gómez Calle comparte un ejercicio que ayuda a comprender y calmar la ‘tormenta’ de emociones que surge luego de la muerte de un ser querido. Conéctese a este episodio de Duelo con Amor y descubra los tres simples pasos para conectar con sus emociones.

¿Por qué se siente una tormenta de emociones en el duelo?

Las emociones son la respuesta neurológica a un suceso externo por parte del organismo, que genera neurotransmisores y estos desencadenan reacciones fisiológicas. Ante la muerte de un ser querido, las personas experimentan múltiples emociones o, en palabras de Jorge Gómez Calle, un ‘terremoto’ o ‘tormenta’, lo que puede afectar su salud física y mental.

Según estudios sobre el duelo y sus repercusiones y reacciones en la salud física, tras la muerte de un ser querido las personas sufren un aumento del cortisol, la hormona producida por situaciones de estrés y tensión. Lo anterior genera que el organismo se encuentre en estado de ‘lucha o huida’.

Además, el estudio Maps of subjective feelings indica que en este estado las personas se sienten fuera de control y sin capacidad de comprender sus propias emociones e incluso su entorno, lo que puede generar episodios de ansiedad y estrés elevado.

¿Por qué es importante regular estas emociones?

A largo plazo, cualquier emoción, sea negativa o positiva, tendrá una repercusión en la salud física debido a los neurotransmisores y hormonas que las generan. En el duelo, la mayoría del tiempo el cuerpo se enfrenta a emociones negativas y, según el estudio Matters of the Heart: Grief, Morbidity, and Mortality, esto implica un deterioro en el sistema inmunológico, en el sistema cardiaco y en la salud mental.

Por esto es importante aprender a enfrentar los momentos de estrés y de ‘tormenta’ que llegan en el proceso de duelo. Conéctese a Duelo con Amor y aprenda un ejercicio para regular estas emociones y otras herramientas para afrontar estas situaciones de cambio en las diferentes etapas de la vida. Encuentre cada semana un nuevo episodio con enseñanzas sobre el duelo.

¿Quién es Jorge Gómez Calle?

Es un médico que ha dirigido su trayectoria profesional al cuidado paliativo, la atención al final de la vida y el duelo. Sus terapias se basan en la conexión del cuerpo, mente, emoción y energía. Su práctica de la terapia neural entiende al ser humano como un sistema complejo que es capaz de la autocuración y se centra específicamente en procesos de duelo y en acompañamiento terapéutico de personas en dolor.

