Ejercicio de escritura para regular las emociones en el duelo

La escritura o el journaling son herramientas ideales para hacer introspección, por eso el acompañante en procesos de duelo Jorge Gómez Calle lo recomienda para aprender a regular las diferentes emociones que surgen tras la pérdida de un ser querido. Descubra cómo poner en práctica este ejercicio en este episodio de Duelo con Amor.

¿Por qué escribir ayuda a manejar las emociones?

La práctica de escribir diariamente reflexiones es conocida como journaling y varios estudios han demostrado que tiene efectos positivos en el manejo del estrés. De hecho, en el artículo Writing to Heal, publicado por American Psychological Association, se evidenció una relación entre escribir y el mejoramiento del sistema inmune y el ciclo del sueño.

Además, al ser un ejercicio de introspección ayuda a ser consciente de cómo manejar emociones y el por qué se tiene un sentimiento en particular. De hecho, un artículo publicado por The Journal of Psychology explica que aquellas personas que practican constantemente una charla interna en la que son autorreflexivos (ya sea por medio de la escritura u otro medio) tienen un bienestar subjetivo más alto. Esto se debe a que la reflexión permite realizar una regulación emocional para tomar decisiones enfocadas en el bienestar emocional.

Especialmente en el proceso de duelo esto es positivo, pues tras la pérdida de un ser querido son muchas las emociones que se pueden sentir y aprender a identificar cada una de ellas merma la confusión. Además, es un medio que puede ser usado para honrar y conectar con el ser que ya no está, estos son otros ejercicios creativos que pueden ayudar durante el proceso de duelo:

Dedique una hora o un día para compartir historias con sus amigos y familiares para recordar al ser que ha fallecido. Traiga a su mente los momentos felices y agradezca por haberlos vivido, esto puede ser en el aniversario de muerte o en la fecha de nacimiento.

Cree una caja o álbum de recuerdos con objetos, fotografías, historias y cartas de la persona que ya no está.

Planee actividades que le hubieran gustado a su ser querido, hágalas en nombre de él o ella.

Siembre un árbol en nombre de su ser querido para honrar su vida. Este momento puede ser un espacio de unión con otros familiares y conocidos.

Para seguir aprendiendo cómo ayudar a las personas que han perdido un ser querido conéctese a este episodio de Duelo con Amor. Un programa semanal donde puede encontrar más nuevas enseñanzas sobre el duelo.

¿Quién es Jorge Gómez Calle?

Es un médico que ha dirigido su trayectoria profesional al cuidado paliativo, la atención al final de la vida y el duelo. Sus terapias se basan en la conexión del cuerpo, mente, emoción y energía. Su práctica de la terapia neural entiende al ser humano como un sistema complejo que es capaz de la autocuración y se centra específicamente en procesos de duelo y en acompañamiento terapéutico de personas en dolor.

