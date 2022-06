Visualización: la técnica científica que puede cambiar tu vida

En este episodio de EficienteMENTE, la coach de mindfulness y yoga Ángela Losada comparte tres simples pasos para aplicar la técnica de la visualización y alcanzar la vida que cada persona desea. Esta estrategia de pensamiento positivo y psicología positiva, científicamente comprobada, ayuda a aclarar lo que realmente se quiere en la vida y permite encontrar más fácil el camino hacia ello.

El poder del pensamiento positivo

Según Losada, el poder de visualizar de los deseos de forma fidedigna ayuda a lograrlos en la vida real. Esta técnica tiene bases en el pensamiento positivo y en la psicología positiva, rama que afirma que el cerebro se configura y sana dependiendo de los pensamientos que se basan en alegría, optimismo y autoconfianza.

¿Realmente sirve? Sí, de hecho, según un estudio realizado por la revista Communication Education, la visualización ayuda a reducir problemas de confianza a la hora de hablar en público. Además, un estudio realizado por The Sociological Quarterly demostró que aquellas personas- en un ámbito de ventas- con una actitud y pensamiento positivo tienen mayor éxito a la hora de conseguir sus metas

Adicionalmente, las personas que mantienen un pensamiento positivo han demostrado tener una reducción de la presión arterial y están más preparadas para afrontar diferentes situaciones de estrés. Esto afirma el estudio Positive Thinking in Coping with Stress and Health Outcomes, el cual además explica que el pensamiento positivo tiene un efecto de mejora en la autopercepción de felicidad, éxito y valor personal.

Descubre cómo transformar tu vida en el nuevo episodio de EficienteMENTE, el programa semanal dedicado al crecimiento personal, y sigue descubriendo más técnicas de eficiencia y de mindfulness junto a Ángela Losada.

¿Quién es Ángela Losada?

Ángela Losada es antropóloga de la Universidad de la Sorbona y cuenta con una trayectoria como especialista en manejo de conflicto, maestra de meditación, yoga y mindfulness, y actriz. Con su emprendimiento, Uplift, busca que las personas alcancen todo su potencial. Ha trabajado con más de 30.000 personas y organizaciones privadas.

No te pierdas de todos los contenidos de Semana Play y transforma tu vida con contenido entretenido y educativo. Cada semana encontrarás un nuevo episodio con Ángela Losada. Conéctate a EficienteMENTE y sigue descubriendo cómo alcanzar una vida plena.