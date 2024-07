Educación para el emprendimiento. Esta es la poderosa iniciativa que lidera Novaventa

Más allá de la independencia financiera, una de las más grandes ganancias de la cartagenera Diana Carolina del Carmen Hernández Castilla, en sus 12 años como Novaempresaria, es la educación financiera. “Comencé tomándolo como un pasatiempo, pero ya viendo los beneficios que me trajo, acá sigo”, aseguró.

Diana Carolina es una líder destacada en la capital de Bolívar, una muestra de que la formación en finanzas y el impulso al emprendimiento que brinda Novaventa es fundamental para alcanzar el éxito. “Pertenecer a sus programas me ha enriquecido de forma integral, y eso se refleja en los cambios que he hecho en mi negocio, en mis finanzas personales y familiares, y me ha llenado de confianza para emprender y cumplir mis metas y sueños”, enfatizó.