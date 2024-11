Al reflexionar sobre el camino que la ha llevado a su posición actual de liderazgo, Lina menciona tres factores clave: “uno, es encontrar mentores y personas que me inspiran, entonces, he encontrado mentores en el mundo de la consultoría, personas que me han acompañado a crecer y que han creído en mí. Por otro lado, me he buscado formar siempre, creo que la academia debe ser parte de cómo nos proyectamos y cómo aprendemos, cómo cuestionamos nuestras formas de ser, de pensar y de alguna manera nos exponemos a más aprendizajes; por último, yo creo que una de las cosas más importantes es rodearse de personas que a uno lo quieren, no solamente en un ámbito profesional, sino también en lo personal, construir una familia que me apoya, estar muy bien acompañada”.