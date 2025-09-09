Suscribirse
“Que todos se sientan identificados con nuestra IPS”

Mariana Rodríguez, la CEO de Heli Salud, una de las IPS más grandes del país en atención domiciliaria, afirma que su institución ataca sesgos de todo tipo durante los procesos de atención al usuario y de contratación de sus colaboradores.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025

La inclusión y la diversidad en Heli Salud hacen parte de su cultura organizacional y se aplican tanto para el talento humano como para la atención de sus pacientes, dice en Visión CEO Mariana Rodríguez, CEO de esta Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS).

En 10 años de labores y con presencia en 15 departamentos, Heli Salud ha atendido 930.000 pacientes y cuenta con más de 5.000 servidores. “Impulsamos un sello de no discriminación en el que trabajamos diferentes líneas, no solamente en los ámbitos religioso, cultural y étnico, (…) para que los pacientes no tengan ningún sesgo a la hora de ingresar a nuestras rutas de atención”, afirma Rodríguez. Lo mismo ocurre con sus colaboradores, durante las etapas de selección y contratación.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

