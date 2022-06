Por la temporada de lluvias aumenta la presencia de serpientes en el Meta

Durante los meses de abril y mayo, el equipo de médicos veterinarios de Cormacarena ha atendido más de 20 casos de presencia de serpientes como güios perdiceros, anacondas, cazadoras, cuatro narices y falsa mapanare, las cuales han sido rescatadas, valoradas, y liberadas en ecosistemas de Villavicencio, Restrepo y Cumaral.

El aumento de avistamientos de estos reptiles en viviendas y otros espacios concurridos por personas, se debe a la llegada de la temporada de lluvias al departamento del Meta y el crecimiento del caudal de los ríos, por lo que la Corporación Ambiental recomienda a las personas evitar la manipulación de las serpientes, en caso de hallar una en un lugar inadecuado.

Esta situación se presenta, porque el hábitat natural de estos animales es afectado por la humedad que generan las inundaciones, y son obligados a buscar sitios secos o cálidos que les brinden un refugio para mantener su temperatura interna estable.

Por lo anterior, Cormacarena tiene disponible la línea de atención de fauna silvestre 321 482 0327 para que los habitantes del departamento del Meta puedan informar la aparición de serpientes; la población será atendida por un equipo profesional que cuenta con las herramientas indicadas para no causar daño al ejemplar, ni poner en riesgo la vida de las personas.

Diversas especies de serpientes han sido encontradas en viviendas ante el incremento de las lluvias. - Foto: Cortesía

Logran reproducir ranas en peligro de extinción en Colombia

Se trata de la rana cuyo nombre científico es Oophaga lehmanni, una especie bastante apetecida por traficantes de fauna. La especie estaba condenada a la extinción aun reduciendo a cero el tráfico. Sin embargo, ranas reproducidas bajo cuidado humano fueron liberadas en el Pacífico vallecaucano.

La Oophaga es una rana venenosa cuya belleza la ha llevado a extinguirse por tráfico ilegal, sin embargo, este 2 de junio se logró liberar los primeros 29 ejemplares con los que se espera empezar su repoblamiento.

Cabe señalar que diversos estudios señalaron que la especie se encuentra en un peligro crítico, debido a la gran cantidad de individuos que se han extraído para el comercio ilegal, afectando su hábitat natural, no obstante, eso no sería todo, pues se llegó a la conclusión de que a pesar de que se detenga por completo su tráfico, la población no lograría recuperarse naturalmente, por lo que su existencia se iría apagando hasta desaparecer.

En ese sentido, se formó una alianza estratégica liderada por la CVC, el zoológico de Cali, la Universidad del Valle y la WCS, en la que también participan el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, la comunidad de Anchicayá, la Universidad de Los Andes, el Zoológico de Zúrich y otros profesionales en el tema.

29 ranas liberadas. - Foto: Cortesía

Además, tras cerca de dos años de investigación y experimentación, profesionales especializados lograron cumplir las condiciones de temperatura, humedad y otros factores ambientales controlados para la selección genética que dio como resultado las primeras 29 ranitas con las que se estaría buscando el repoblamiento.