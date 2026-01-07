Tecnología

A 30 años de su debut, los Tamagotchi vuelven a conquistar a nuevas generaciones: esta es la historia de su nombre

A tres décadas de su aparición, los Tamagotchi vuelven a ser populares entre la Generación Z y adultos que los recuerdan con nostalgia.

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 8:27 p. m.
Con motivo de sus 30 años, Bandai Namco inauguró una exposición en Tokio que recorre la historia y transformación del juguete.
Con motivo de sus 30 años, Bandai Namco inauguró una exposición en Tokio que recorre la historia y transformación del juguete. Foto: Toronto Star via Getty Images

Los Tamagotchi, unas mascotas virtuales que necesitan alimento y cuidado para no morir, causaron furor por primera vez en los años noventa. Hoy, tres décadas después, siguen conquistando tanto a la Generación Z, amante de lo retro, como a padres que los recuerdan con nostalgia.

Su fabricante, Bandai Namco, asegura haber vendido más de 100 millones de Tamagotchis en todo el mundo desde su debut en 1996, y para celebrar su trigésimo aniversario, la compañía inaugura este miércoles en Tokio una exhibición que recorre la evolución del juguete: desde aquel personaje pixelado en una pantalla en blanco y negro hasta los modelos actuales, con pantallas a color y conexión wifi.

Los Tamagotchi - cuyo nombre es un acrónimo de las palabras japonesas para “huevo” y “reloj”- se han convertido en un popular accesorio de moda entre los jóvenes en años recientes, según Bandai, y sus ventas -sin incluir su línea de videojuegos- se han multiplicado por siete en cinco años desde 2019, asegura la empresa.

Jóvenes y adultos destacan su estética retro, su valor nostálgico y su capacidad de ofrecer una alternativa al uso excesivo de redes sociales.
Jóvenes y adultos destacan su estética retro, su valor nostálgico y su capacidad de ofrecer una alternativa al uso excesivo de redes sociales. Foto: Toronto Star via Getty Images

Rafaela Miranda Freire, una turista brasileña de 15 años que visita el distrito comercial de Harajuku en Tokio con su madre, dijo a la AFP que no tenía un Tamagotchi pero que le gustaba la idea. “Es muy nostálgico y lindo. Como una estética linda de los 2000”, dijo.

Las mascotas digitales, que requieren atención cuando tienen hambre, están enfermas o han defecado en el suelo virtual, crecen a medida que los usuarios las cuidan, pero pueden morir si se las descuida.

Freire admitió que a algunas personas de su edad el juguete “simplemente no les gusta o les parece infantil”, pero que puede ser una alternativa saludable a las redes sociales de hoy.

“Está bien. Simplemente dejas el teléfono y aprecias las pequeñas cosas de la vida”, manifestó Freire.

- Juguete top -

El año pasado, el minorista británico Hamleys incluyó al Tamagotchi en su lista de los 100 mejores juguetes de todos los tiempos, junto a juguetes como Lego y el cubo de Rubik.

A la exposición de Tamagotchi en Tokio se entra a través de un gran huevo blanco y se pasa varias instalaciones en donde los visitantes pueden tomarse fotos.

Luego se pasa a una sala sobre la historia del juguete, donde se puede jugar con algunos de los modelos de Tamagotchi lanzados a lo largo de tres décadas.

La mayoría de los Tamagotchi -casi la mitad- se han vendido en Japón, un 33 % en las Américas y apenas un 2 % en los países de Asia y el Pacífico, según Bandai Namco.

Yumeho Akita, una mujer de 25 años que también se pasea por Harajuku, dijo que tenía buenos recuerdos de haber criado a su Tamagotchi durante varios meses cuando era niña.

El Tamagotchi pasó de una pantalla en blanco y negro a versiones modernas con pantallas a color y conexión wifi.
El Tamagotchi pasó de una pantalla en blanco y negro a versiones modernas con pantallas a color y conexión wifi. Foto: Toronto Star via Getty Images

“Realmente quería uno y finalmente conseguí uno, así que lo quise y lo cuidé con mucho esmero”, recordó.

Algunos padres, por su parte, dicen que quieren que sus hijos vivan la misma experiencia.

Justin Piasecki, un guionista estadounidense que está de vacaciones en Japón, dijo que recientemente había comprado Tamagotchis para Navidad para sus dos hijas, de cuatro y seis años de edad.

“Básicamente ya tienen un título en informática en Tamagotchi a estas alturas”, bromeó el hombre de 41 años. “Pensé que tendría que enseñarles cómo hacerlo, pero ahora ellas me están enseñando a mí”.

*Con información de AFP.

