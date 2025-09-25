Parece que hubiera sido hace un par de años que estuvo de moda el popular Tamagotchi, ese pequeño dispositivo en forma de huevo que traía una pequeña mascota a la cual tocaba cuidarla, dándole alimento y asegurando que estuviera bien, pues si no se cuidaba podía morir.

Este popular invento nació a través de la empresa Bandai y se reconocía porque contaba con una pantalla negro, similares a las del Nokia 1100 y aparecía la mascota con un dibujo didáctico referente a la época. Este pequeño huevo tenía 3 botones en la parte inferior que permitía navegar en el menú.

Esta etapa viral tuvo lugar al rededor del año 97, pero con el avance de la tecnología ahora se ha presentado una nueva versión, el cual ya no viene con el dispositivo en forma de huevo, sino que pasa a los celulares.

Ahora es cosa de dos o ‘pareja’

Una empresa alemana llamada Born creó una app que se llama Pengu y la sorpresa es que señalan que ya la han descargado más de 15 millones de personas en todo el mundo, algo importante a tener en cuenta es que ya no se debe cuidar solo, pues se puede añadir a una persona más.

Pengu necesita que dos personas trabajen juntas para mantener feliz a la mascota virtual, es como tener una mascota compartida con su mejor amigo, la pareja o cualquier persona que elija.

Fabian Kamberi, el CEO de la empresa, señala que la filosofía de esta idea es que la idea es usar la tecnología para unir a las personas, no para separarlas.

Pero la idea ya había tenido un pasado, en el que la misma empresa tenía otra app llamada Slay, la cual funcionaba para que jóvenes se enviaran cumplidos. Ahora, cambiaron el nombre y el formato, pero siguen con la misma idea, hacer que la gente se sienta bien y se conecte con otros.

La aplicación es gratis para descargar tanto en App Store como en Play Store, aunque tiene opciones extra que puede comprar internas si el usuario lo desea. La empresa no dice cuántas personas pagan por estas funciones especiales, pero el éxito ha sido enorme.

Se esperan nuevas sorpresas

De acuerdo con MDZ Online: “. La empresa cerró una ronda Serie A de 15 millones de dólares, elevando su financiación total a 25 millones. Entre los inversores figuran Accel, Tencent y Laton Ventures”. Con todo el dinero que han recaudado (25 millones en total), tienen en proyecto nuevos planes.