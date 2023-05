A una de las figuras de Hollywood no le dieron un papel por tener pocos seguidores en Instagram

El mundo de las redes sociales suele ser bastante agradecido con las personas que cuentas con un buen número de seguidores, pues la mayoría se convierten en influenciadores o son buscados por las marcas para promocionar sus productos; así mismo, las figuras del cine y la televisión suelen acumular millones de seguidores en estas plataformas y su reconocimiento se debe a sus trabajos en el mundo del arte, por lo que se vuelven figuras bastante populares.

Sin embargo, esto no fue suficiente para una de las protagonistas de la película Maléfica, Elle Fanninf, quien realizó una curiosa confesión durante su participación en el podcast Happy Sad Confused, espacio en el que dejó claro un difícil episodio que tuvo que vivir por cuenta del número de seguidores que tenía en Instagram.

“Hice casting para… no voy a decir qué película era, pero no obtuve un papel principal por —tal vez no era la razón, pero es la retroalimentación que recibí— porque no tenía suficiente número de seguidores en Instagram en aquella época”, explicó la joven actriz de 25 años, nacida en Georgia, Estados Unidos.

La mujer, que pese a su talento y a su experiencia en el mundo de las cámaras y los reflectores, al cual pertenece desde los 2 años de edad, no hace parte de ninguna de las franquicias de más populares como las de Marvel, DC Comics o Star Wars, no descarta participar en alguna de ellas; sin embargo, dejó claro que en el pasado si le costó entender por qué el número de seguidores en su perfil de Instagram, donde actualmente tiene más de 6 millones de fans, era tan significativo a la hora de aspirar a un papel.

“Nunca diría que no a ese tipo de papeles, pero necesitaría tener una reunión y entender lo mejor posible sobre el personaje”, explicó Elle Fanninf, quien actualmente es una de las estrellas de la serie The Great, en la que da vida a la emperatriz rusa Catalina la Grande y cuyo papel le ha valido importantes nominaciones y buenos comentarios por parte de la crítica de la industria.

Así se puede cambiar la fuente en biografía de Instagram en tres pasos

De acuerdo con cifras sobre el número de usuarios activos mensuales, la red social Instagram alcanza los 1.336 millones, lo que representa un aumento de cerca de 60 millones respecto a los usuarios estimados para 2022.

Esta aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de Meta, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, fue lanzada el 6 de octubre de 2010 y ha ganado mucha popularidad, debido a la evolución que ha tenido en los últimos años al pasar de la publicación, además de fotos a los reels que se han convertido en populares entre los usuarios.

Actualmente, cuando una persona accede a su cuenta, se encuentra con un tipo de letra predeterminada, se trata de la Helvetica, que además de su sencillez y versatilidad, facilita la lectura.

Y pese a que ese tipo de letra es legible y clara, muchas personas la cambian y así se ve reflejado en la biografía del perfil del usuario.

Para hacerlo se deben seguir unos sencillos pasos, para lo cual se debe abrir la cuenta de Instagram en un computador.

- Seleccionar un generador de fuentes para Instagram: Para ello se debe buscar en el computador un sitio web que contiene una amplia gama de fuentes. Entre ellos se encuentran, Meta Tags, Instagram Fonts, Insta Fonts, LingoJam y Letras y fuentes.

Aunque todas se utilizan de manera similar, Meta Tags le permite a la persona visualizar previamente la fuente, de manera que se pueda ver como quedará el texto que se va a poner.

- Escribir el texto en la herramienta: Al acceder a la herramienta, se debe escribir el texto que quiere poner en la casilla de “Edit text”.

- Seleccionar la fuente: Debido a que se cuenta con diferentes opciones, se debe tener claro cuál es la que se va a escoger y seleccionarla.

- Copiar la fuente y pegarla: Cuando el usuario haya seccionado el tipo de letra, se debe hacer clic en “Copy”. Posteriormente, se debe abrir la cuenta de Instagram en una pestaña del navegador.

- Buscar “Configuración”: Ya en la cuenta se debe buscar la opción de “Configuración”, que lleva a la persona a la opción de “Editar perfil”.

- Pegar texto: Ir a la casilla de “Presentación” y pegar el texto que la persona copió en el generador de fuentes

- Guardar los cambios: El paso final es darle guardar los cambios de manera que al regresar al perfil estos se vean reflejados en la biografía.

Es importante tener en cuenta que un usuario de Instagram puede usar varias fuentes en diferentes líneas de la biografía.