J Balvin abrió su corazón y reveló por qué no ha vuelto a hacer publicaciones en Instagram

Aunque hace algunos meses el cantante paisa había revelado en una entrevista una de las razones por las que no había vuelto a publicar en sus redes sociales, justo un poco después de los ataques que recibió por la Music Sessions #49, en la “tiradera” de Residente y Bzrp hacia Balvin; este fin de semana el cantante reveló a sus seguidores otro motivo para alejarse de las redes.

La última publicación que se puede ver en el Instagram del artista colombiano data el 22 de septiembre del año pasado, y fue una fotografía junto a su hijo Río. “Los niños de Medellín”, escribió el reconocido cantante.

La revelación se dio a través de un Live desde la cuenta de Ryan Castro, otro cantante que, incluso, estuvo celebrando el cumpleaños de Balvin este fin de semana en Medellín. En este video, el “niño de Medellín” afirmó que ha tenido problemas para encontrar sus credenciales de Instagram, incluso, pidió ayuda a sus seguidores.

“Se me perdió la clave de Instagram. Que la gente postee por mí”, comenzó diciendo el cantante paisa, quien se encuentra radicado en Estados Unidos, aunque en un tono un poco jocoso y, claramente, haciendo una broma sobre la necesidad de que otros indaguen sobre sus credenciales de acceso.

“Por ahí salió hoy un tema de Rápido y Furiosos, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama Toretto, es un sencillo mío, que no es un regreso porque nunca me he ido, es para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, agregó, indicando que, tras sus últimos éxitos, acababa de lanzar una canción para la franquicia de películas de automóviles.

#Entretenimiento📺 | J Balvin reapareció en las redes sociales desde la cuenta de Instagram de Ryan Castro. A través de un live el artista paisa contó el por qué de su ausencia en este mundo digital. @JBALVIN pic.twitter.com/9bMgugdKbE — Kienyke (@kienyke) May 13, 2023

Y terminó insistiendo en que no tenía forma de regresar a su cuenta de Instagram: “no tengo Instagram, ayúdenme a encontrar la clave de Instagram, no tengo esa maricada”. Por su parte, Castro aprovechó para comentar la revelación que hizo su colega y afirmó: “y ese marica no tiene ni Facebook para recuperar eso”.

Es de recordar que en marzo un periodista de Billboard preguntó a Balvin sobre su distanciamiento con las redes sociales, a lo que el cantante respondió que necesitaba estar más presente con su familia. “Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y mi familia”, resaltó.

Los 38 años de J Balvin

El cantante urbano se hizo viral en redes semanas antes, puesto que apareció en concurridas calles de la ciudad de Medellín grabando un video que sería para su nuevo álbum. En adición, sorprendió a sus seguidores y dio un concierto en una calle de Bello, Antioquia.

Celebración de cumpleaños J Balvin. - Foto: Twitter: @JBalvinCharts

Y en su natal Medellín, Balvin decidió celebrar su cumpleaños. La fecha de nacimiento de J Balvin es el 7 de mayo, por lo que este año el cantante cumplió 38 años, pero la celebración como tal al público se dio en la noche del sábado, 13 de mayo.

Al tratarse de un cantante con gran visibilidad, en redes sociales comenzaron a aparecer fragmentos de lo que se vivió en el Museo de Arte Moderno de Medellín, lugar donde apareció el colombiano acompañado de otras figuras públicas, amigos y allegados.

Entre los rostros más conocidos que asistieron al cumpleaños de Balvin estuvieron: Maluma, Ryan Castro, Farina, su compañera sentimental, la modelo Valentina Ferrer, entre otros.

J Balvin se presenta durante el Uforia Mix Live 2021 en FTX Arena el 01 de octubre de 2021 en Miami, Florida. - Foto: Getty Images

Es necesario recordar que el pasado fin de semana, J Balvin ya había sido homenajeado por su cumpleaños, pero en Miami (Estados Unidos). En dicha ciudad, el artista fue invitado al Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Por ahora, queda esperar cuáles serán las otras sorpresas que ‘El niño de Medellín’ traerá con este regreso a la vida pública, en donde los fanáticos esperan el anuncio de nuevas canciones, con colaboraciones, al igual que una gira de conciertos.