Actualización de WhatsApp con novedosa función, por el momento solo llegará a ciertos dispositivos: ¿cuáles son?

Luego de la llegada de la inteligencia artificial de Meta a sus redes sociales, entre ellas WhatsApp, la red social de mensajería no descansa y sigue actualizándose para brindar una mejor experiencia a sus usuarios.

Lo que hay que tener en cuenta es que quienes actualicen su aplicación, no podrán disfrutar todavía de esta función, pues solo ha sido activada a unas pocas ciertas en el mundo, quienes ya han comenzado a dejar sus impresiones sobre este nuevo avance.

Cómo funciona la nueva actualización de WhatsApp

Sobe la fecha en la que los usuarios puedan comenzar a disfrutar esta actualización, no se sabe con certeza cuándo estará disponible; sin embargo, los rumores apuntan a que podría ser muy pronto, por lo que habrá que esperar para saber si llega primero a Android o si es lanzada de forma simultánea para dispositivos iOS.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp prepara una nueva actualización que hará mucho más dinámicas las conversaciones. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Otra actualización llamativa

Lo más llamativo de esta actualización es que no será necesario el uso de internet o datos, algo realmente sorprendente, pues la aplicación solo es efectiva si se cuenta con una buena conexión a la red, por lo que este avance realmente rompe la historia de WhatsApp en dos.

La actualización aún no tiene fecha de lanzamiento. | Foto: Getty Images

Hasta ahora, la función no ha sido bautizada, pero se ha podido establecer que no será necesaria una conexión a internet para poder compartir videos, imágenes, audios y archivos con los contactos que están próximos; además, no se perderá calidad durante la transmisión, por lo que el elemento enviado, será el mismo que llegue al terminal de destino