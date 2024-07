Y es que la aplicación de mensajería de texto más utilizada en occidente incorporó esta nueva función en las terminales donde se encuentra instalada, dando un look diferente a la interface y generando intriga entre los cibernautas, que de a poco han ido rompiendo el hielo con preguntas de todo tipo.

Pese a esto, se han conocido algunos casos de personas que se han quejado porque la inteligencia artificial los ha dejado en visto , como popularmente se le llama a la situación en la que alguien envía un mensaje y no obtiene respuesta.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La aplicación incorporó este cambio hace algunos días. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estos comentarios han resultado ser graciosos y para averiguar la razón del extraño comportamiento de la IA de WhatsApp es necesario preguntarle a ella, pero a través del celular de algún conocido, pues si se sigue intentando desde el mismo terminal que ha sido ignorado, no se podrá obtener respuesta alguna.

¿Por qué la IA de WhatsApp lo deja en visto?

Al utilizar otro aparato y preguntarle por qué no responde los mensajes, la IA entregó varias razones que la llevan a ignorar las peticiones de los usuarios.

“Lo siento si pareció que no respondí a alguna de tus preguntas. Mi objetivo es brindar respuestas precisas y útiles a todas las preguntas que me hagas. Sin embargo, hay algunas razones por las que podría parecer que no respondí: