En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad online se ha convertido en un tema que no puede pasar desapercibido. Las preocupaciones sobre la privacidad se han incrementado considerablemente por las amenazas de espionaje que han surgido, tanto físicas como digitales, se han vuelto más sofisticadas, y muchas personas temen que sus conversaciones personales puedan estar siendo grabadas o monitoreadas sin su conocimiento.

Sin embargo, no todas las alternativas de solución son ideales. Por ejemplo, descargar aplicaciones de terceros, que provenga de fuentes no confiables, o abrir archivos adjuntos de correos electrónicos de remitentes desconocidos, son acciones que muchos expertos recomiendan no realizar. Aunque estas prácticas parecen básicas, ayudan a reducir los riesgos de que se instale software maliciosos en el dispositivo.