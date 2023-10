Así funcionan las estafas con códigos QR y cómo no caer en manos de los delincuentes

Engaños más comunes con códigos QR

Códigos QR falsos

Aquí la modalidad que usan los estafadores es crear códigos QR falsos que pueden parecer legítimos; no obstante, una vez la persona lo escanea, puede verse envuelto en una desagradable situación: aplicaciones maliciosas, páginas web falsas, virus o malware. Esto lo hacen con el fin de vaciar las cuentas bancarias o acceder a datos personales.

Productos falsificados

Nunca proporcione información sensible a través de un código QR. | Foto: Getty Images

Ofertas demasiado provocativas

Lo que puede hacer para no caer en la trampa

Por otro lado, use una aplicación de escaneo confiable, aunque la mayoría de teléfonos modernos la incorporan en su sistema operativo; si no la tiene, cuando la vaya a descargar, hágalo directamente desde la tienda aplicaciones.

Asimismo, no proporcione información sensible, no haga pagos anticipados ni revele sus datos personales. Así, evitará que los ciberdelincuentes vulneren su privacidad y seguridad en línea.