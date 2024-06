Así se vería Michael Jackson si estuviera vivo, según una poderosa inteligencia artificial

Michael Jackson, conocido como el “Rey del Pop”, falleció el 25 de junio de 2009 a la edad de 50 años, pese a que ha pasado más de una década años desde su deceso, el legado de Jackson sigue estando vigente junto a las polémicas que rodearon la vida del artista.

Pero a pesar de las acusaciones y señalamientos que se lanzaron en contra de Michael Jackson a lo largo de su carrera, hoy en día muchos simpatizantes de su trabajo musical han optado por separar sus aportes a la música de su vida personal y así resaltar la trayectoria de Jackson como una importante figura de la música en todo mudo, hoy se sigue asociando con acciones que no dejan de catalogarse turbias.

Michael Jackson procuraba ofrecer shows deslumbrantes | Foto: WireImage

Jackson murió a causa de una intoxicación aguda por propofol y benzodiazepina, sustancias que fueron administradas por su médico personal, el Dr. Conrad Murray, para ayudarle a dormir.

Pero el uso inadecuado de esos sedantes produjo le produjo un paro cardíaco. Posteriormente, en 2011, Murray fue hallado culpable del cargo de homicidio involuntario por su incidencia en la muerte de Jackson.

Quince años después de la muerte de Michael Jackson, varios cibernautas han decidido acudir a las capacidades de la inteligencia artificial generativa (IA), para pedirle que revele qué apariencia tendría el ‘Rey del Pop’ si estuviera vivo, teniendo en cuenta que el artista tendría 65 años.

La IA de Midjourney, especializada en generar imágenes altamente realistas con base de una descripción de texto de los usuarios, produjo una serie de fotografías que exponen la apariencia de un viejo Michael Jackson.

En las ilustraciones generadas por Midjourney, el artista aparece luciendo una larga cabellera gris y un atuendo brillante, mientras parece estar a punto de realizar un nuevo show.

IA imagina cómo luciría Michael Jackson si estuviera vivo. | Foto: Imagen creada por la IA Midjourney

En otra ilustración producida por la IA se muestra a un Jackson envejecido, tiene cabello largo y un gesto de gran seriedad.

Inteligencia artificial imagina a Michael Jackson si estuviera vivo en 2024 | Foto: Imagen creada por la IA Midjourney

Cuáles fueron las canciones más exitosas de Michael Jackson, según la IA

Michael Jackson es un artista que cuenta con una larga lista de éxitos, los cuales han dejado una marca en la historia de la música pop, especialmente porque Jackson fue pionero en la inclusión de llamativos efectos especiales en sus videos musicales.

Sin embargo, la IA de ChatGPT lanzó un listado con las canciones que considera más emblemáticas:

“Billie Jean”

De su álbum “Thriller” (1982), esta canción es una de las más icónicas de Jackson y es famosa por su línea de bajo distintiva y su innovador video musical.

“Thriller”

También del álbum “Thriller”, esta canción se convirtió en un éxito mundial y su video musical, con su memorable coreografía de zombies, es uno de los más influyentes de todos los tiempos.

“Beat It”

Otra canción del álbum “Thriller”, conocida por su fusión de pop y rock, y por el solo de guitarra de Eddie Van Halen.

“Bad”

La canción principal del álbum “Bad” (1987), conocida por su ritmo contagioso y su video musical dirigido por Martin Scorsese.

“Smooth Criminal”

Del álbum “Bad”, famosa por su coreografía, incluyendo el popular paso de “lean” antigravitatorio.

“Man in the Mirror”

También del álbum “Bad”, es una poderosa balada con un mensaje de auto-reflexión y cambio social.

“Black or White”

Del álbum “Dangerous” (1991), esta canción aborda temas de unidad racial y es conocida por su video musical innovador. El video musical es recordado por la aparición de Macaulay Culkin, quien para ese entonces era una estrella infantil por la película de ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone).

“Remember the Time”

Otra canción de “Dangerous”, con un video musical ambientado en el antiguo Egipto y protagonizado por Eddie Murphy.

“The Way You Make Me Feel”

Del álbum “Bad”, conocida por su ritmo contagioso y su video musical, muestra una de las tantas coreografías dinámicas de Jackson.

“Don’t Stop ‘Til You Get Enough”

De su álbum “Off the Wall” (1979), es una canción disco-funk que muestra su impresionante rango vocal.

Cuál fue el último video musical de Michael Jackson

El último video musical en el que apareció Michael Jackson antes de su muerte fue para la canción “This Is It”, el cual fue grabado durante los ensayos de su gira de conciertos llamada con el mismo nombre.