Banco con muchos clientes en Colombia advierte sobre nueva estafa con mensajes de texto; dan pistas para reconocer a los avivatos

Los fraudes bancarios están a la orden del día y los ciberdelincuentes se valen, a diario, de nuevas estrategias para captar incautos usuarios y así poderles robar su dinero.

Llamadas falsas, enlaces maliciosos y mensajes de texto hacen parte de las artimañas que han ideado los ladrones para poder acceder a los datos personales de los ingenuos clientes que, convencido de que se trata una comunicación segura y oficial, caen en la trampa y suministran claves, números de cuenta o tarjetas y los códigos de seguridad de las mismas.

Por estos días en Twitter varios usuarios de la red social han elevado quejas por los constantes mensajes de texto que, supuestamente, Bancolombia estaría enviando a sus clientes; según se evidencia en las capturas de pantalla compartidas por los afectados, les advierten sobre una supuesta compra en un almacén de cadena o sobre la desactivación de la clave dinámica.

Estos mensajes, que no solo llegan al celular, sino también por correo electrónico, también han ingresado a la bandeja de entrada de personas que ni siquiera tienen cuenta con esa entidad bancaria, razón por la que Bancolombia ha estado respondiendo, en Twitter, a quienes lo han mencionado pidiendo ayuda.

Me llegó esto al correo y yo ni siquiera tengo cuenta ni tarjetas de Bancolombia. Claramente es un estafa… @Bancolombia pic.twitter.com/1lCMUcBXVj — Valeria Mejía (@Valmejiaz) February 5, 2023

“Me llegó esto al correo y yo ni siquiera tengo cuenta ni tarjetas de Bancolombia. Claramente es una estafa… @Bancolombia”, “@Bancolombia el pan de cada día, intentos de estafa fin links falsos. ¿Cómo hago para denunciar?” y “Tengan cuidado con este número estafador de Bancolombia, no caigan en este juego de estafadores que no conocen del idioma corporativo de Bancolombia… Así que: Confirme o niegue si leyó este mensaje jajaja. #Denuncia #Estafa #Ladrones #Seguridad #Digital”, son algunos de los mensajes enviados por tuiteros a la entidad bancaria.

@Bancolombia el pan de cada día, intentos de estafa fin links falsos. ¿Cómo hago para denunciar? pic.twitter.com/AKH6inY5pv — PaoGómezRojas (@paogomezrojas) February 5, 2023

Ante las quejas, Bancolombia respondió y ha indicado que tanto los mensajes, como los correos electrónicos y las llamadas puestas en evidencia, hacen parte de mensajes fraudulentos con los que los ciberdelincuentes intentar dar el golpe.

En una de las respuestas explica qué es el ‘phishing’ y cómo los ladrones acuden a esta táctica para robar información y dinero. “¡Hola! El phishing es una técnica de captación ilícita de datos personales y cuentas bancarias por medio de enlaces de correos electrónicos o páginas web que suplantan nuestra imagen”, es la explicación que entregó el banco en Twitter.

En otro de los casos, la entidad confirmó que el mensaje recibido no fue enviado por ellos y da a conocer un correo electrónico en el que se pueden denunciar los números y las cuentas de donde se lanzan estas fraudulentas advertencias. “¡Hola! Ese mensaje no es de nosotros, es una modalidad de estafa conocida como phishing en donde roban tus datos. Por favor no ingreses al link y reenvíalo a correosospechoso@bancolombia.com.co y luego bórralo. Gracias por reportarlo. Sara E”.

👉🚨 Es importante que no abras ni respondas este tipo de correos, ni siquiera con pantallazos y lo reenvíes directamente a correosospechoso@bancolombia.com.co 🚨👉 — Bancolombia (@Bancolombia) February 5, 2023

Así mismo, dio a conocer una línea en WhatsApp a la que los usuarios pueden recurrir para ayudar a delatar a los estafadores. “¡Hola, Carlos! Muchas gracias por compartir con tus seguidores y con nosotros este tipo de estafa. Como el mensaje contiene un enlace, puedes reportarlo a nuestra línea de WhatsApp 3008876817, reenviando el mensaje de texto con una captura de pantalla”, explica la entidad.

Así mismo, en su página web oficial, aclara cómo los delincuentes se valen de algunos trucos para robarle la información personal.

“El delincuente te envía mensajes de texto al celular con la dirección de una página web fraudulenta o con un número telefónico que aparenta ser el centro de servicio al cliente de la entidad financiera. Si ingresas a la página web falsa o llamas al número telefónico falso, pueden capturar tu información confidencial, personal o financiera. Finalmente, los datos que los delincuentes capturan se utilizarán para cometer fraudes como compras en internet, solicitud de una nueva tarjeta de crédito, robo de identidad, entre otros.”, explica Bancolombia.