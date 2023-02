Cuidado: usuarios denuncian suplantación de cuentas en Daviplata con celulares robados

Aseguran que la aplicación no les está ayudando a solucionar este problema.

Actualmente, el mercado de las billeteras digitales se abre paso a un ritmo acelerado en el mundo financiero y Colombia no es la excepción, puesto que factores como la agilidad a la hora de hacer los pagos, la cobertura y la simplicidad de los trámites que requiere cada una de las opciones que hay en el mercado, las han convertido en una opción viable para la gente y las empresas, que cada vez usa menos el dinero físico y se han unido a esta ola de digitalización. Hoy en día muchas microempresas pagan sus nóminas por este medio.

Dos ejemplos muy recurrentes de estas apps financieras son Daviplata y Nequi; las cuales se han convertido en herramientas muy populares y fundamentales entre los usuarios de teléfonos inteligentes, ya que permiten realizar transferencias de dinero a otras personas o hacer pagos en restaurantes, tiendas y otros comercios. Con el paso del tiempo, este servicio se ha vuelto parte fundamental del día a día de los colombianos.

Sin embargo, la gran cantidad de usuarios que diariamente emplean este servicio ha causado que cibercriminales también estén diseñando nuevas modalidades para robar el dinero de quienes acuden a la aplicación.

Prueba de ello es la aparición de una aplicación falsa que imita la apariencia del servicio ofrecido por Davivienda (conocida como “Davitrampa”) la cual puede simular una transacción y así robar el dinero del remitente de dicha transferencia.

Con este mecanismo, los delincuentes falsifican la forma de operar de esta aplicación, con el fin de hacer creer que se hicieron envíos de dinero, cuando en realidad esto nunca sucedió, y estafar principalmente a quienes reciben o esperan el pago de algún producto o servicio.

El clon falso de Daviplata es capaz de generar un comprobante y enviarlo como mensaje de texto a las víctimas, estas creen que la operación se ejecutó de manera exitosa.

Una nueva denuncia

Ahora bien, esta semana se conoció una nueva denuncia sobre formas en las que los delincuentes estarían aprovechándose de los incautos por medio de hacks o trampas a la aplicación; pero esta vez, con el fin de realizar transacciones a nombre de terceros, a quienes previamente les robaron sus cuentas en esta aplicación.

Por medio de la red social Twitter, una usuaria identificada como @Viviana88332999 aseguró que todo comenzó con el robo de su celular, en la ciudad de Bogotá, el cual fue utilizado para desocupar sus cuentas y quedarse con el dominio de sus billeteras digitales.

Esta persona sostuvo que logró recuperar una de ellas, pero que la de Daviplata no ha sido posible y que desde entonces han hecho transacciones a su nombre con esta.

“El mío también llegó ahí, a esa cuadra del santafe... entraron a todas mis cuentas, desocuparon Nequi. Además, que no puedo usar el daviplata, aparece aún que no tengo una cuenta registrada, mientras que ellos la siguen usando y @DaviPlata no soluciona”, se puede leer en el mensaje publicado en esta red social.

Este tuit se dio como respuesta a la denuncia de otro internauta, que asegura que en dos ocasiones le han robado su celular y que siempre que los rastrea, aparece en determinado sector de la capital de la República y que pese a que ha interpuesto las denuncias ante las autoridades, no ha logrado que le den respuesta.

“Ayer me robaron el celular en KFC y acá tengo la ubicación de donde está. Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra. Toda la ciudad sabe que acá llegan los celulares robados y no se hace nada. Soluciones? @PoliciaColombia @PoliciaBogota”, indicó el usuario, identificado como @Martin_Penalosa.

Daviplata respondió a las denuncias y requerimientos de la usuaria, que advirtió que su cuenta fue hackeada y que están haciendo transacciones a su nombre y le solicitó que por favor ampliara su caso por interno.

Además de esto, fuentes de Davivienda confirmaron a SEMANA que han están a la espera de que esta usuaria les brinde mayor información para poderla ayudar a solucionar su problema.