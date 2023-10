‘Betty, la fea’ vs. ‘Café con aroma de mujer’: ChatGPT tiene su veredicto sobre cuál ha sido la mejor novela colombiana

Ambas producciones lograron cosas inimaginables; eran transmitidas por radio para que la gente que no alcanzaba a llegar a sus casas no se perdiera ni un solo minuto de la trama; además, el tráfico mejoró en las noches, gracias a que los televidentes salían disparados paras sus hogares. Sin lugar a dudas, no había posibilidad de que ningún colombiano hiciera otra cosa diferente al legar a casa que ver estas dos novelas.