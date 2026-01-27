Calendario de la Nasa: fechas de los lanzamientos espaciales confirmados para febrero del 2026

El 2026 arranca con una agenda espacial intensa y cargada de expectativas. Durante febrero, la NASA y sus aliados tienen previstos dos despegues clave que refuerzan un mismo objetivo: avanzar en la exploración humana más allá de la órbita terrestre y dar pasos firmes hacia el regreso a la Luna.

Se trata de misiones distintas, pero complementarias, que marcarán el pulso de la actividad espacial en el segundo mes del año.

Artemis II: la misión que vuelve a poner astronautas rumbo a la Luna

Uno de los momentos más esperados del calendario espacial es el inicio del viaje de Artemis II, una misión que representa el regreso de tripulaciones humanas a las cercanías del satélite natural tras décadas de ausencia.

Este proyecto contempla un recorrido de alrededor de 10 días, en el que cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orión para probar sistemas clave antes de futuras expediciones lunares.

Por primera vez, el cohete SLS despegará con tripulación humana a bordo en una misión de aproximadamente 10 días. Foto: NurPhoto via Getty Images

El despegue está previsto no antes del viernes 6 de febrero de 2026 y se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, utilizando el potente cohete SLS en su versión Block 1. Será la primera vez que este vehículo despegue con personas a bordo, luego del vuelo de prueba sin tripulación realizado en 2022.

Desde la agencia espacial han reiterado que la prioridad es la seguridad. Así lo ha señalado el comandante de la misión, Reid Wiseman, al explicar que el lanzamiento se concretará únicamente cuando tanto la nave como el equipo estén completamente listos.

Artemis II es visto como un paso decisivo dentro del plan que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y, a largo plazo, abrir el camino hacia Marte.

Crew-12: nuevo relevo humano rumbo a la Estación Espacial Internacional

Pocos días después, otra misión tripulada tomará protagonismo. El domingo 15 de febrero de 2026 está programado el lanzamiento de la Crew-12, una expedición que llevará a cuatro integrantes al laboratorio espacial que orbita la Tierra. El vuelo se realizará a bordo de una cápsula Dragon impulsada por un cohete Falcon 9, desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

La tripulación estará integrada por los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la representante de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Esta misión refleja la cooperación internacional que sigue siendo clave para el funcionamiento de la Estación Espacial Internacional.