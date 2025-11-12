Suscribirse

Tecnología

Cuidado al comprar calendarios de Adviento: la nueva modalidad de estafa que delincuentes utilizan para robar todo su dinero

Los calendarios de Adviento se han vuelto muy populares en todo el mundo; sin embargo, los ciberdelincuentes han aprovechado esta tendencia para cometer estafas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
12 de noviembre de 2025, 12:57 p. m.
Los calendarios de Adviento se han convertido en objetivo lucrativo para los estafadores.
Los calendarios de Adviento se han convertido en objetivo lucrativo para los estafadores. | Foto: Getty Images

En los últimos años, una tendencia se ha vuelto muy popular en el mercado durante los días previos a Navidad: los calendarios de Adviento. Este concepto, adoptado por diferentes marcas y compañías, busca ofrecer a los clientes una experiencia única y especial. Se trata de una caja que contiene pequeñas sorpresas —como productos o regalos— que deben abrirse día a día antes de diciembre. Algunos calendarios incluyen 12 obsequios, mientras que otros tienen 24.

El objetivo principal de esta iniciativa es generar expectativa y alegría, brindando algo novedoso antes de que finalice el año. Los contenidos suelen variar entre maquillaje, accesorios, dulces y otros artículos temáticos.

Sin embargo, debido a su creciente popularidad y al entusiasmo que despiertan en los consumidores, los estafadores han comenzado a aprovechar esta moda para cometer fraudes y robar dinero a quienes desean adquirir su calendario de Adviento.

Un estudio advirtió que el intercambio de datos personales en plataformas ocultas pone a los usuarios de la región en riesgo de sufrir chantajes, estafas y suplantación de identidad.
Días previos a Navidad, los ciberdelincuentes sofistican sus modalidad de estafa. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal Computer Hoy, este tipo de estafas se ha detectado en España, aunque es probable que se extiendan a otros países. Los ciberdelincuentes suelen intensificar sus ataques en épocas festivas, aprovechando el aumento de las compras en línea y el menor nivel de precaución de los usuarios.

Contexto: Si tiene alguna de estas contraseñas en sus cuentas, cámbiela ahora mismo porque puede ser fácilmente adivinada

En la mayoría de los casos, los estafadores utilizan WhatsApp o los mensajes de texto como canales principales de comunicación. El anzuelo suele ser una oferta de calendarios de Adviento gratuitos, especialmente de maquillaje, que son algunos de los más populares.

El mensaje incluye un enlace que invita a “reclamar el regalo”, pero en realidad redirige a un sitio fraudulento que solicita datos personales y anima a compartir el enlace con familiares y amigos, lo que amplía el alcance del engaño.

Además, los delincuentes suelen pedir un pago por el supuesto costo de envío. Algunas víctimas llegan a proporcionar los datos de su tarjeta, lo que permite a los timadores acceder a sus cuentas bancarias, realizar compras no autorizadas o incluso suplantar su identidad.

Antes de Navidad: ¿Qué es un Calendario de Adviento y cómo funciona?
El calendario de Adviento es muy popular en Navidad. | Foto: Getty Images

Este tipo de tácticas son comunes entre los ciberdelincuentes, quienes aprovechan las tendencias y el entusiasmo de los consumidores para obtener información sensible. Por ello, es fundamental que los usuarios estén atentos y desconfíen de ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas.

Si se desea comprar un calendario de Adviento —ya sea para uso personal o como obsequio—, lo más recomendable es hacerlo directamente desde la página oficial de la marca o a través de sus canales autorizados. De esta manera, se evita no solo la pérdida de dinero, sino también el riesgo de comprometer los datos bancarios y personales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

2. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

3. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

4. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

5. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

estafas virtualesCalendariosNavidadCompras en internet

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.