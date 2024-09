Cámaras del iPhone 16, Plus, Pro y Pro Max: Apple redefine la fotografía móvil

Apple acaba de hacer oficial el estreno de su nuevo Iphone 16, 16 plus, Pro, y Pro Max. La nueva línea del grande tecnológico ha llegado acompañada de otros estrenos tecnológicos como los son los Watch Series 10, Watch Ultra, AirPods 4, AirPods 4 con ANC y los AirPods Max 2. Sin embargo, una de las grandes novedades son las cámaras de los Iphone 16.

Cabe recordar que la generación pasada de Apple dio un salto significativo a nivel fotográfico, pues dejaron atrás la resolución de 12 megapíxeles en los Iphone 15 y 15 Plus lo que dio un paso importante al sensor de 48 megapíxeles firmado por Sony.

Sin embargo, Apple no abandona su sensor secundario ultra gran angular de 12 megapíxeles de f/2.2. Pero, el cambio drástico se dio a nivel de diseño y es que ahora las cámaras se encuentran una debajo de la otra de forma vertical y no diagonal, este movimiento no es casualidad debido a que los Iphone 16 son compatibles con la captura de contenido para las fotos y videos Pro.