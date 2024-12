“Desde el punto de vista de la adquisición de datos es necesaria una infraestructura digital y redes absolutamente adaptables que permitan adquirir los datos donde sea que estén”, complementó el directivo.

Por eso sostuvo que Lumen se ha enfocado en ofrecer una plataforma que permita el análisis y procesamiento de datos, uso de data centers, latencias bajas, acceso a nubes públicas o privadas, redes se seguridad, entre otros aspectos.

Cultura organizacional

“No hay ninguna posibilidad de que las empresas se transformen si el cambio no arranca desde el líder. No hay manera de construirlo de abajo hacia arriba, porque si los líderes no enfocan la transformación necesaria y toman ventaja de la tecnología será muy difícil que sus compañías tengan éxito”, dijo a Dinero Héctor Alonso.

Alonso resaltó que el trabajo colaborativo y la inversión en innovación van a ser elementos centrales para lograr los cambios culturales que necesitan las empresas para moverse al ritmo de la cuarta revolución industrial.

“Aquellas empresas que no pongan al cliente en el centro de sus preocupaciones no van a sobrevivir”, concluyó.

