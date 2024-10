¿Comprar un videojuego en Steam no lo hace suyo?: La tienda digital de Valve respondió

En un movimiento para alinearse con la nueva legislación de protección al consumidor en California, Valve ha reafirmado que los usuarios no poseen los videojuegos que compran en Steam. Este cambio de enfoque ha sido impulsado por la creciente preocupación sobre la verdadera naturaleza de la propiedad digital en la era moderna.

La fragilidad de la propiedad digital

El debate sobre la propiedad digital, menciona el portal 3djuegos que se intensificó tras el polémico cierre de los servidores del juego The Crew de Ubisoft. Este evento en su momento dejó a los jugadores que habían adquirido el título sin la posibilidad de acceder a él , a pesar de que se había vendido bajo una licencia perpetua.

Este suceso fue destacado por el youtuber Ross Scott, quien enfatizó que “el juego se vendió bajo una licencia perpetua, no una suscripción, por lo que nos vendieron un producto, no un servicio”. La experiencia de estos jugadores puso de relieve la fragilidad de la propiedad digital, evidenciando que, en la práctica, los usuarios no son realmente dueños de los juegos que adquieren; en cambio, se les otorga acceso limitado mientras los servidores de la plataforma estén activos.