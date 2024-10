Nintendo presenta a ‘Alarmo’: El nuevo reloj despertador con sonidos de diferentes videojuegos

¿Qué sonidos se encontrarán en Alarmo?

El Sound Clock Alarmo no es un simple despertador. Este dispositivo ingenioso ofrece una selección de 35 escenas inspiradas en las franquicias más queridas de Nintendo, incluyendo Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. Cada mañana, los usuarios pueden sumergirse en un mundo diferente, despertando con los sonidos y animaciones de sus juegos favoritos.