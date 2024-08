Con esta IA los veterinarios detectan el 86 % de las enfermedades de las mascotas en Asia

Cuando Mozzi, un goldendoodle de cinco años, comenzó a caminar de manera extraña, su dueño lo llevó al veterinario en Corea del Sur, donde el diagnóstico fue efectuado mediante la inteligencia artificial (IA) y no por un humano.

No era una emergencia, pero su condición requería un manejo cuidadoso para evitar la cirugía. “Yo no hubiera entendido los resultados si no miro los números”, comentó Mo Jae-hyun, dueño de Mozzi. El programa de IA le ayudó a entender el problema de su mascota. “Claro que confío en mi veterinario, pero mirando los resultados yo mismo, parece más creíble”, dijo.