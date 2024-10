Un análisis de datos sobre los géneros de películas

Los modelos de IA analizan una variedad de datos, desde críticas de películas hasta calificaciones de usuarios en plataformas de streaming. A través de estos análisis, se ha encontrado que las películas de terror no solo son populares entre el público en general , sino que también son especialmente valoradas por aquellos con altos niveles de inteligencia. Este hallazgo sugiere que el horror, lejos de ser un simple entretenimiento, actúa como un campo fértil para el análisis crítico y la exploración emocional.

La complejidad psicológica del horror

Temas sociales y el terror como espejo de la realidad

El terror también sirve como un espejo de la realidad, abordando problemas sociales y culturales relevantes. Según la IA películas como Get Out no solo asustan, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre temas como el racismo y la opresión. Los estudios realizados por IA han mostrado que estos elementos son altamente valorados por un público que busca narrativas que ofrezcan comentarios sobre la sociedad.