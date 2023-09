Cuevana: estos son los peligros que corre al utilizar plataformas ilegales para ver películas por internet

A la hora de ver películas, muchos internautas recurren a la popular página web Cuevana, la cual ofrece títulos recientes y múltiples series que por lo general se encuentran en plataformas de pago como Netflix, HBO Max, Disney Plus, algo que a los ojos de los usuarios puede ser normal, pero que realmente representa algunos peligros que pueden llevar a quienes acuden a ella a perder información y a ser víctimas de diferentes delitos.

Y es que la ciberseguridad es el principal riesgo al que se ven sometidas las personas que acuden a Cuevana para buscar entretenimiento; lo primero que hay que señalar, es que ese portal se sostiene gracias a la publicidad que se muestra en su sitio, sobre lo cual el propio dominio no tiene ningún control, ya que quienes pauten allí pueden dirigir a los usuarios al sitio web que determinen.

De esta forma, los ciberdelincuentes pueden instalar algún software malicioso que, sin levantar sospecha, monitoree todo lo que el usuario haga desde su propio dispositivo, l o que pone en riesgo claves de correos electrónicos, de portales bancarios, números de tarjetas de crédito y toda la información como documentos, fotografías y videos que están en esos aparatos, la cual puede ser usada para suplantar su identidad, realizar fraudes y compras no autorizadas o para extorsionar.

“Básicamente, llegamos a una página donde aparece el título de una película o serie e incluso una imagen de la misma. Aparece también un botón de un supuesto reproductor, pero, al hacer clic, no aparece nada de lo que esperamos”, indican desde este portal.

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es el de la legalidad de esos contenidos, pues al ser ofrecidos por un tercero como Cuevana, que no posee derechos, se estaría atentando contra la propiedad intelectual y los derechos de autos, pues es una plataforma que no está autorizada para la distribución de esas películas o series; además de esto, esta práctica puede afectar los ingresos, no solo de las grandes plataformas, sino de las pequeñas productoras, compañías que dejarán de recibir sumas de dinero debido a la piratería.