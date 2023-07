‘Cuota límite excedida’: esta es la solución a este mensaje que aparece en Twitter

Este sábado, usuarios reportaron fallas en la plataforma de Twitter, tanto en la web como en el aplicativo móvil, indicando a través de otras redes sociales como Facebook e Instagram, que no era posible actualizar la sección de noticias ni realizar publicaciones.

Cabe destacar, que en las últimas semanas la app ha presentado caídas a nivel global, afectando el servicio de millones de usuarios, quienes desde hace días se han quejado de un extraño mensaje que no les permite visualizar más tuits, ‘Cuota límite excedida. Espere unos minutos y vuelva a intentarlo’; un anuncio que dejó sorprendidos a los internautas sin saber si se trataba de una trampa o de nuevas actualizaciones por parte de la red social.

El magnate Elon Musk podría estar dando su tecnología Starlink a las fuerzas militares de Japón. - Foto: Getty Images / Bloomberg

Sin embargo, Elon Musk, CEO de Twitter, a través de su cuenta señaló que efectuará ciertos cambios en la plataforma azul. Se trata de una reducción en el consumo de tuits de los usuarios no verificados, es decir, aquellos que no tengan un cricket azul sobre su perfil.

No obstante, las críticas no se hicieron esperar, pues muchos usuarios consideran que es una medida que afecta su experiencia. Incluso el influencer conocido como MrBeast dijo: ‘voy a ver cuánto tiempo me toma mirar las 6000 publicaciones’.

Según lo publicado por el empresario, los usuarios deberán acceder a Twitter Blue para navegar por la app sin limitaciones, ‘Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales’, anunció. Y continuó explicando en detalle los cambios que sufrirán los usuarios de la app:

Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6.000 posts/día.

Cuentas no verificadas, a 600 mensajes/día.

Nuevas cuentas no verificadas, 300 al día.

‘Cuota límite excedida’, el mensaje que ha puesto en alerta a los usuarios de la app. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué es ‘Twitter Blue’ y cómo funciona?

Twitter Blue es una suscripción de pago mensual que añade una marca de verificación azul a su cuenta y ofrece acceso anticipado a una selección de funciones nuevas, como Editar Tweet; la cual la puede adquirir por medio de la web; así lo da a conocer el sitio oficial de la plataforma.

Siendo así, esta es una de las soluciones para evitar el mensaje de ‘Cuota límite excedida’, según el portal web Depor, las tarifas varían dependiendo el país, sin embargo, aquí le contamos cómo están actualmente para México, Colombia, Perú y España.

Perú: 30 soles mensuales / 319 soles anuales.

Colombia: 38.500 COP mensuales / 404.900 COP anuales.

España: 8 euros mensuales / 84 euros anuales.

México: 145 pesos mexicanos mensuales / 1.520 pesos mexicanos anuales.

Estados Unidos: 11 dólares mensuales / 84 dólares anuales.

Ecuador: 11 dólares mensuales / 84 dólares anuales.

Musk señaló que dicha limitación de Twitter será temporal, no obstante, no detalló hasta cuando se llevará a cabo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Si usted adquiere este servicio debe tener en conocimiento del paso a paso para activar las funciones a las que tiene acceso.

En primer lugar, debe registrarse, esto por medio de su perfil.

Ingrese a ‘Menú’.

Seleccione la opción ‘Twitter Blue’ .

Una vez allí, da clic en ‘Suscribirse’.

En caso de no haberlo hecho, puede verificar su identidad a través de su número telefónico.

Por último, siga las instrucciones dadas por la app según Android o iOS.

En cuanto usted esté registrado, debe administrar su suscripción y personalizar las funciones que le ofrece el aplicativo.

Ingrese a ‘Menú’ desde su perfil.

Seleccione la opción ‘Twitter Blue’ .

Su página de suscripción se verá con la insignia ‘Activa’ en la esquina superior derecha.

Ahora, pulse ‘Acceso anticipado para seleccionar nuevas funciones’.

Elija las opciones de su preferencia: (Deshacer Tweet, tema de colores o icono de la app).

En cuanto a los cambios, Musk señaló que dicha limitación será temporal, pero no detalló hasta cuándo se llevará a cabo. El anuncio ha generado todo tipo de comentarios.