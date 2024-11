Deep Web: experto revela cómo evitar ser víctima de estafa a través de populares plataformas de uso diario

Para nadie debe ser un secreto que existe una parte del internet que permanece fuera del alcance de los motores de búsqueda convencionales como Google, Bing o Yahoo. Esta parte oculta de la web, conocida como la Deep Web o web profunda, es un espacio en línea donde se encuentran datos, sitios y actividades que no son indexados por los buscadores tradicionales.

Aunque no todo lo que se halla en la Deep Web es ilegal o peligroso, su naturaleza secreta y conexión con actividades ilícitas han generado numerosos mitos y preocupaciones.

¿Qué es la Deep Web?

Este término hace referencia a la porción de internet que no está accesible a través de búsquedas ordinarias. En términos sencillos, se trata de todo lo que está fuera del alcance de los motores de búsqueda comunes.

Sin embargo, la Deep Web no debe confundirse con la Dark Web , que es una pequeña fracción dentro de la primera, donde se realizan actividades ilegales, como el tráfico de drogas, de armas o la venta de datos personales.

“La Deep Web es lo que se conoce como la internet profunda. Es la internet que no se puede alcanzar a través de un buscador tradicional, ya que no se encuentra indexada. Para que entendamos el concepto, recordemos las antiguas páginas amarillas que se usaban para encontrar números de teléfono (…) Una parte de esa Deep Web es la Dark Web. Hay que entender que no existe una única Dark Web, sino varias”, precisó Francisco Valle, director del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Uniagustiniana.