Desconectar este dispositivo de su casa mejora considerablemente la velocidad de la señal wifi

Pero esto no debería representar un problema, ya que la solución está en desconectar todos aquellos dispositivos que utilicen USB 3.0, como, por ejemplo, los discos duros externos que no estén en funcionamiento. Sin embargo, si no puede mantenerlos desconectados, puede cambiar todos los equipos que tenga conectados a la red wifi a la banda de 5 GHz para evitar este tipo de fallos. No obstante, debe tener en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con esta banda, especialmente los más antiguos.