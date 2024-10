Según investigaciones, el Sol tiene un ciclo de vida estimado que culminará en una explosión, aunque esto no quiere decir que explotará de forma catastrófica, si se trata de un proceso gradual en el que el Sol se convertirá lentamente en una ‘enana blanca’ , que perderá sus capas exteriores. Este descubrimiento no solo resalta la fragilidad de la Tierra en el universo, sino que también plantea dudas sobre la supervivencia humana, en caso de presentarse este hecho.

De acuerdo con un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como Nasa, titulado Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data, calculó la precisión de la trayectoria del asteroide, con el fin de ofrecer una perspectiva más tranquilizadora sobre su impacto. Estos datos fueron obtenidos en la misión de la nave espacial Origins, sobre los movimientos de este asteroide hasta el año 2300.