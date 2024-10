Revelan posible fecha en que asteroide Bennu colisionará con la Tierra; este sería el escenario que enfrentaría el planeta

De acuerdo con un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como Nasa, titulado Ephemeris and hazard assessment for near-Earth asteroid (101955) Bennu based on OSIRIS-REx data, calculó la precisión de la trayectoria del asteroide, con el fin de ofrecer una perspectiva más tranquilizadora sobre su impacto. Estos datos fueron obtenidos en la misión de la nave espacial Origins, sobre los movimientos de este asteroide hasta el año 2300.