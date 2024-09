El dato personal que pide Telegram, y podría exponer a los usuarios de la plataforma: estos son los riesgos

“Esto representa una posible vulnerabilidad: si un adversario logra asociar ese número con la identidad real de un usuario, el anonimato se desvanece. La posibilidad de ocultar el número de teléfono de otros usuarios es parte de las opciones de privacidad avanzadas, pero si no se configuran adecuadamente, se puede exponer más información de la deseada ”, señaló Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Para ESET es evidente que Telegram ofrece un buen nivel de privacidad, siempre y cuando se utilicen sus funciones adecuadas, como los chats secretos y una configuración de privacidad robusta. Sin embargo, no es una plataforma completamente anónima. El requisito de un número de teléfono y el almacenamiento de metadatos significan que, para aquellos que necesitan un anonimato total, Telegram puede no ser suficiente. Alternativas más estrictamente centradas en el cifrado de extremo a extremo en todos los chats, o aplicaciones que no requieren identificación alguna, podrían ser más adecuadas para quienes buscan un refugio más robusto en cuanto a su privacidad digital”, concluye el investigador.