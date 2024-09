El efectivo método para bloquear a las personas que están conectadas a su red Wi-Fi sin permiso

No obstante, un problema común con estas redes es la conexión de personas no autorizadas, lo cual puede resultar molesto e incluso frustrante. Si muchos dispositivos se conectan a la misma red de forma simultánea, pueden producirse interferencias, especialmente cuando alguno de ellos descarga archivos pesados, lo que ralentiza la conexión.

Por ello, es fundamental identificar si hay intrusos conectados a la red Wi-Fi, porque la conexión puede verse afectada no solo durante horas, sino también por días o incluso semanas. Lo primero que se debe hacer es descartar cualquier problema con el proveedor del servicio para evitar confundirlo con una falla técnica.

Si tras verificarlo no se encuentra una explicación para la inestabilidad de la red, es probable que se trate de una intrusión. Una de las maneras más sencillas de identificar si hay dispositivos no autorizados conectados es apagar todos los equipos que están legítimamente vinculados a la red. Al hacerlo, si la luz del router sigue parpadeando, es una señal clara de que hay usuarios no autorizados conectados.