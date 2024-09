El método más efectivo para evitar que sigan llegando llamadas ‘spam’ a su celular

1. Inscribirse en listas de no llamar

Una de las primeras medidas que se puede tomar para evitar las llamadas spam es inscribirse en una lista de no llamar. En muchos países, existen registros nacionales que permiten a los ciudadanos inscribirse para que sus números de teléfono no sean contactados por telemarketers.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el Registro Nacional de No Llamar (National Do Not Call Registry) les permite a las personas registrar sus números de teléfono y reducir significativamente las llamadas no deseadas. En España, el servicio de exclusión publicitaria está disponible a través de la Agencia Española de Protección de Datos y en Colombia, se gestiona por medio del Registro de Números Excluidos (RNE).