El truco ‘secreto’ que puede usar para cargar su celular más rápido

Tener el celular descargado puede ser un verdadero problema, ya que muchas de las actividades diarias de las personas, como la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento, dependen de este dispositivo. Por este motivo, es importante evitar que el teléfono se apague, no solo porque limita su uso, sino porque puede afectar su vida útil.

Con el modo avión funcionando, se desactivan las conexiones inalámbricas, lo que reduce significativamente el consumo de energía, incluso cuando el dispositivo no está en uso. Esto implica que no buscará redes wifi, señales de telefonía móvil ni dispositivos Bluetooth, lo que permite alcanzar el porcentaje ideal de carga de manera más rápida sin someterlo a un mayor desgaste.

Por otro lado, está el método del 20/80 para cuidar la batería, que consiste en mantener el celular cargado entre el 20% y el 80%. Esto significa que no se debe permitir que se descargue por completo ni dejarlo alcanzar el porcentaje máximo. Aunque no seguir este método no necesariamente dañará la batería, sí ayuda a prolongar su vida útil.