Los códigos secretos de Netflix para encontrar fácilmente películas y series que están ‘ocultas’

¿Le ha pasado que entra a Netflix y no sabe qué ver? Está una situación que le ha pasado a más de uno y en ocasiones puede llegar a ser frustrante porque se cree que la aplicación no ha tenido nuevos lanzamientos y el contenido siempre es el mismo, pero no es así, solo es cuestión de saber algunos trucos que son clave para poder tener una mejor experiencia.